Ассоциация профессиональных строителей

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Топ заводов-лидеров по производству винтовых свай

В Лаборатории свайных фундаментов НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ "Строительство" были проведены масштабные исследования по использованию винтовых свай в частном строительстве!

Определен норматив производства винтовых свай:

Защитное покрытие - (порошковое напыление):

По результатам проверки Действующих заводов по производству винтовых свай «Ассоциацией профессиональных строителей» представлены сертифицированные заводы и производственные предприятия России, продукция которых проверена в соответствии с нормативами ГОСТ.

Завод литейно-винтовых свай «ЗЛВС»
21
Отзывы: 27 отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Винтовой фундамент
21
Отзывы: 2 отзыва
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Фундамент на винтовых сваях
21
Отзывы: 3 отзыва
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Винтовые сваи Одинцово
21
Отзывы: 5 отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Компания «ЗВС-РФ»
21
Отзывы: 8 отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Завод винтовых свай
21
Отзывы: 7 отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Старый фундамент
21
Отзывы: 4 отзыва
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Прочный фундамент
21
Отзывы: 1 отзыв
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
РОСА-Урал
21
Отзывы: 8 отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
ООО Урал-Сваи
21
Отзывы: Нет отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
ТИТАН
21
Отзывы: Нет отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
ПРОГРЕСС-55
21
Отзывы: Нет отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
БЗВС
21
Отзывы: Нет отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Завод винтовых свай - ИП Михалвич И.Б.
21
Отзывы: Нет отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть
Перспектива
21
Отзывы: Нет отзывов
Офис: Есть
Сертификат Ассоциации: Есть
Собственное производство: Есть

Полезная информация

Внимание, остерегайтесь подделок!
Как отличить качественную сваю от некачественной? (как отличить оригинал от подделки) Некоторые «нечистые на руку» компании активно пользуются весьма слабой осведомленностью большинства своих клиентов в вопросе оригинальности свай и без зазрения совести «навязывают» им второсортный материал под видом винтовых свай. Как же не попасться на удочку таких продавцов и приобрести действительно качественную продукцию и, что не менее важно, по заводской цене?
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