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Топ заводов-лидеров по производству винтовых свай
В Лаборатории свайных фундаментов НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ "Строительство" были проведены масштабные исследования по использованию винтовых свай в частном строительстве!
Определен норматив производства винтовых свай:
- винтовые сваи для ответственных строений (сооружений) используются с бесшовным стальным стволом;
- толщина стальной лопасти не менее 5 мм;
- сталь марки ст.20;
- диаметр лопасти равен 300 мм и более, длина лопастей вокруг оси цельного ствола, минимум полтора-два спиралевидных, цельных витка.
Защитное покрытие - (порошковое напыление):
- обладает улучшенными антикоррозийными и ударопрочными свойствами;
- физико-механические свойства порошкового покрытия сводит к минимуму повреждений;
- поверхность становится электроизоляционной, за счёт этого не допускает абразивного стирания.
По результатам проверки Действующих заводов по производству винтовых свай «Ассоциацией профессиональных строителей» представлены сертифицированные заводы и производственные предприятия России, продукция которых проверена в соответствии с нормативами ГОСТ.
Завод литейно-винтовых свай «ЗЛВС»
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|Сертификат Ассоциации:
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|Собственное производство:
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Винтовой фундамент
21
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|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
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Фундамент на винтовых сваях
21
|Офис:
|Есть
|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
|Есть
Винтовые сваи Одинцово
21
|Офис:
|Есть
|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
|Есть
Компания «ЗВС-РФ»
21
|Офис:
|Есть
|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
|Есть
Завод винтовых свай
21
|Офис:
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|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
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Старый фундамент
21
|Офис:
|Есть
|Сертификат Ассоциации:
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|Собственное производство:
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Прочный фундамент
21
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|Есть
|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
|Есть
РОСА-Урал
21
|Офис:
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|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
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ООО Урал-Сваи
21
|Офис:
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|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
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ТИТАН
21
|Офис:
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|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
|Есть
ПРОГРЕСС-55
21
|Офис:
|Есть
|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
|Есть
БЗВС
21
|Офис:
|Есть
|Сертификат Ассоциации:
|Есть
|Собственное производство:
|Есть
Завод винтовых свай - ИП Михалвич И.Б.
21
|Офис:
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|Сертификат Ассоциации:
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|Собственное производство:
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Перспектива
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|Сертификат Ассоциации:
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Внимание, остерегайтесь подделок!
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Как отличить качественную сваю от некачественной? (как отличить оригинал от подделки) Некоторые «нечистые на руку» компании активно пользуются весьма слабой осведомленностью большинства своих клиентов в вопросе оригинальности свай и без зазрения совести «навязывают» им второсортный материал под видом винтовых свай. Как же не попасться на удочку таких продавцов и приобрести действительно качественную продукцию и, что не менее важно, по заводской цене?